ريال مدريد يمنح الحرية لمارسيلو لتحديد مصيره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني منح لاعبه البرازيلي، مارسيلو، الحرية من أجل تحديد مصيره بالموسم الكروي المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد على أعتاب التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي قادمًا من ليون، حيث أنه من المتوقع أن يخضع اللاعب اليوم للكشف الطبي، على أن تنتهي الصفقة مقابل 50 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وصول ميندي يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن مصير مارسيلو، لأن الظهير الفرنسي سيحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل الميرنغي بالموسم المقبل، بينما سيتحول النجم البرازيلي إلى مقاعد البدلاء.

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وأوضحت أن ريال مدريد منح الحرية لمارسيلو، من أجل تحديد مصيره، سواء أراد البقاء أو الانتقال إلى نادٍ آخر يشارك معه بشكل أساسي.

وأفادت بأن الظهير الشاب سيرجيو ريجيلون يرغب في البقاء مع ريال مدريد، ولكن الأمر يتوقف على القرار النهائي لمارسيلو بشأن مستقبله.

وسيكون يوفنتوس هو الوجهة المفضلة لمارسيلو إذا قرر الرحيل، لأنه يريد أن يزامل صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق واحد.