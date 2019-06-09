شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تجدد وقوفها بجانب مصر في محاربة الإرهاب بعد حادث سيناء والان مع التفاصيل

وصف الفائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة توماس غولدبرغر، حادث شمال سيناء الإرهابي بـ"الوحشي"، مؤكداً استمرار وقوف بلاده بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب وقتالها ضد الشر.

وقال القائم بالأعمال الأمريكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الهجوم المميت الذي أودى بحياة الكثير من مجندي الشرطة الشباب وضباطهم في شمال سيناء في أول أيام العيد هو مثال آخر على الإرهاب الوحشي الذي تعرضت له مصر.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن عددا من العناصر الإرهابية استهدفوا فجر يوم الأربعاء الماضي كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش.