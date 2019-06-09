مؤسسة ألطاف للتنمية تختتم حملة إدخال السرور الرمضانية الـ6

اختتمت مؤسسة ألطاف حملة إدخال السرور الرمضانية السادسة التي تعد الحملة الأوسع التي نفذتها المؤسسة حيث تجاوزت تكلفتها الإجمالية (52) اثنين وخمسين مليون ريال يمني وعملت في محافظات أربع هي حضرموت وعدن والحديدة وإب.

وتضمنت الحملة الرمضانية ثمانية مشاريع منهامشروع افطار صائم واشباع صائم وتوزيع التمور و مشروع كسوة العيد ومشروعي لحوم رمضان والغارمين واختتمت الحملة بتوزيع مبالغ الزكوات.

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وتحدث عبدالله علي مديحج المدير التنفيذي لمؤسسة ألطاف للتنمية عن الحملة قائلاً: "حملة إدخال السرور الرمضانية السادسة والتي شهدت توسعاً وتحسناً كبيراً عن الحملات السابقة حيث *استهدفنا هذا العام أربع محافظات، كما زدنا في عدد المستفيدين من مشاريع الحملة وكل ذلك بفضل الدعم السخي الذي قدمه فاعلوا الخير وأصحاب الأيادي البيضاء* الذين نتوجه لهم نيابة عن المستفيدين بالشكر الجزيل والدعاء بأن يبارك الله فيهم ويجعله في ميزان حسناتهم".

وأضاف: "لا ننس شكر شركائنا والمساهمين معنا في نجاح الحملة وهم مؤسسة صلة للتنمية ومؤسسة الهجرة للتنمية التعليمية بمحافظة عدن وائتلاف الخير للإغاثة وكافة الفرق الميدانية والمنتديات والملتقيات التطوعية التي باشرت التنفيذ على الأرض".

وأوضح مديحج في ختام تصريحه أن مؤسسة ألطاف بصدد تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخيرية وهي بحاجة إلى الدعم والمساندة المعنوية والمادية، موجها دعوة لكافة التجار ورجال الخير وإدارات المؤسسات والجمعيات التنموية والخيرية بزيارة المؤسسة والتعرف على مجالات عملها والمشاريع والبرامج التي تنفذها ومد جسور الشراكة والتعاون والعمل المشترك مع الجميع خدمةً للمجتمع وتخفيفاً من حدة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.