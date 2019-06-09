مودي يزور إحدى كنائس "مذبحة الفصح" بسريلانكا

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رويترزالأحد 2019/6/9 04:34 مساء بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء الهندي لدى وصوله إلى سريلانكا - رويترز
أبدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأحد، احترامه لذكرى من قتلوا على يد إرهابيين في تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا، متعهدا بدعم كولومبو.
وقال مودي في تغريدة على تويتر بعد وصوله إلى سريلانكا "لا تنسى الهند أصدقاءها أبدا وقت الحاجة". ومودي هو أول زعيم أجنبي يزور سريلانكا بعد الهجمات.
وقام مودي بعد ذلك بالصلاة ووضع زهورا في كنيسة سان أنتوني الكاثوليكية في العاصمة كولومبو التي كانت من ضمن كنائس وفنادق استهدفتها التفجيرات التي وقعت في 21 أبريل/نيسان.
وكتب مودي تغريدة أخرى قال فيها "أثق بأن سريلانكا ستنهض من جديد. الأعمال الإرهابية الجبانة لا يمكنها أن تتغلب على روح سريلانكا".
واستغرقت زيارة مودي لسريلانكا ساعات في إطار أول جولة خارجية له منذ فوزه بولاية ثانية. ووصل رئيس الوزراء الهندي إلى سريلانكا قادما من جزر المالديف التي دعا فيها، أمس السبت، إلى عقد مؤتمر عالمي لمناقشة خطر الإرهاب.
وتسعى الهند إلى تبني سياسة خارجية تطلق عليها اسم "الجوار أولا" بالتركيز على حلفائها في جنوب آسيا.
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