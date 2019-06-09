مقتل 10 حوثيين في هجوم للجيش اليمني بصعدة

قوات من الجيش اليمني في أحد جبال صعدة - أرشيفية

قتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، في عملية عسكرية نوعية للجيش اليمني بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.



وقال قائد محور أزال، العميد ركن عبدالحكيم فاضل، في بيان، إن وحدات النخبة نفذت عملية واسعة على مواقع تمركز مليشيا الانقلاب الحوثي في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمالي مديرية باقم، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 10 من عناصر المليشيا وتكبيدهم خسائر في المعدات .

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وأضاف أن الجيش الوطني نفذ العملية بغطاء جوي من مقاتلات طيران التحالف العربي ومدفعيته الحربية، موضحا أن العملية تهدف إلى أضعاف قدرات المليشيا تمهيدا لتقدم قوات الجيش اليمني.

وتشهد أكثر من 8 محاور قتالية في صعدة المعقل الرئيسي للمليشيات معارك شرسة، بإسناد التحالف العربي، وذلك في إطار عملية قطع رأس الأفعى.

وأعلنت قوات الجيش الوطني، السبت، السيطرة على مواقع استراتيجية بمديرية باقم، في معارك أسفرت عن تكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة بمعاقلها الرئيسية.

وقال بيان للجيش الوطني إن هجوما واسعا على ميمنية "جبل العتيمية" انتهى بالسيطرة على عدد من المواقع الجبلية بينها "التلة البيضاء والتلال السود".