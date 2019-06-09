أطباء السودان: ارتفاع عدد الضحايا منذ فض الاعتصام إلى 117 قتيلا

جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم، ارتفاع عدد الضحايا منذ فض اعتصام القيادة العامة للقوات السودانية، بالخرطوم، الاثنين الماضي، إلى 117 قتيلا.

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وذكرت اللجنة، وهي تجمع نقابي غير رسمي، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شخصين توفيا “بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهما للضرب والطعن بآلات حادة من قبل مليشيات الجنجويد”.

وأضافت أن قتيلا آخر سقط في مدينة بحري، متأثرا بإصابته بطلق ناري مباشر في الصدر، مشيرة إلى أن إطلاق النار لا يزال مستمرا في المنطقة. ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

وبدأ اليوم عصيان مدني شامل في السودان دعت له المعارضة، وأكدت أنه مستمر “حتى إسقاط المجلس العسكري”.