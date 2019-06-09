الان تتابع مسؤول أوروبي: إجراء تأديبي ضد إيطاليا بسبب ديونها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
قال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة بيير موسكوفيتشى خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان اليوم الأحد إنه من المرجح استكمال عملية تقييم ما إذا كان سوف يتم اتخاذ إجراء تأديبي ضد إيطاليا قبل نهاية فترة ولاية المفوضية الحالية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موسكوفيتشي القول” أرى أن هناك دعما واسع النطاق لتوجه المفوضية”.
وأضاف” الجميع قلقون بشأن الوضع، لا أحد يرغب في اتخاذ إجراء تأديبي ضد إيطاليا، ولكن الجميع يريد احترام القواعد-القواعد المشتركة التي يطبقها الجميع”.
وكان وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا قد صرح بان إيطاليا سوف تجري مباحثات مع المفوضية بشأن نسبة عجز الموازنة الإيطالية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها توصي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها.
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