خليل حمدان: لضرورة دعم الجيش باعتباره رافعة للاستقرار والسلم الأهلي

أكد عضو هيئة الرئاسة في ​حركة أمل​ ​خليل حمدان​ أن "الدعوة الى التخلي عن ​المقاومة​، في ظل ما يحكى عن ​صفقة القرن​ وخطر ​الإرهاب​ التكفيري والصهيوني، هي خيانة"، داعيا القوى السياسية الى "تجاوز الخلافات وعدم إثارة الغبار السياسي في هذه المرحلة التي يواجه فيها ​لبنان​ خطر الإرهاب والعدوانية الصهيونية"، مشددا على "ضرورة دعم ​الجيش​ باعتباره رافعة للاستقرار والسلم الأهلي".

وفي كلمة له خلال خفل تأبيني في بلدة ​الغازية​ رأى حمدان أن " الأوضاع السياسية التي يعيشها ​العالم​ لا يمكن فصلها عن ما نعيشه في لبنان ، فلبنان مازال في دائرة الاستهداف من ​الارهاب​ التكفيري والإرهاب الصهيوني وهذا يرتب علينا تمتين المعادلة الذهبية المتمثّلة بالجيش والشعب والمقاومة اكثر من اي وقت مضى لا سيما ونحن امام تهديدات اسرائيلية متكررة ودائمة ، وكذلك نحن امام مفاوضات غير مباشرة لتثبيت الحدود في البّر والبحر".