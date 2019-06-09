أكد عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان أن "الدعوة الى التخلي عن المقاومة، في ظل ما يحكى عن صفقة القرن وخطر الإرهاب التكفيري والصهيوني، هي خيانة"، داعيا القوى السياسية الى "تجاوز الخلافات وعدم إثارة الغبار السياسي في هذه المرحلة التي يواجه فيها لبنان خطر الإرهاب والعدوانية الصهيونية"، مشددا على "ضرورة دعم الجيش باعتباره رافعة للاستقرار والسلم الأهلي".
وفي كلمة له خلال خفل تأبيني في بلدة الغازية رأى حمدان أن " الأوضاع السياسية التي يعيشها العالم لا يمكن فصلها عن ما نعيشه في لبنان ، فلبنان مازال في دائرة الاستهداف من الارهاب التكفيري والإرهاب الصهيوني وهذا يرتب علينا تمتين المعادلة الذهبية المتمثّلة بالجيش والشعب والمقاومة اكثر من اي وقت مضى لا سيما ونحن امام تهديدات اسرائيلية متكررة ودائمة ، وكذلك نحن امام مفاوضات غير مباشرة لتثبيت الحدود في البّر والبحر".
كانت هذه تفاصيل خبر خليل حمدان: لضرورة دعم الجيش باعتباره رافعة للاستقرار والسلم الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.