ريفي حيا عناصر قوى الأمن: ليس الرصاص لصدوركم أنتم والجيش فيما المال لجيوب الفاسدين

نشر الوزير السابق ​أشرف ريفي​، على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، صورة لعناصر من ​قوى الأمن الداخلي​، وعلّق عليها قائلًا: "تحلّ الذكرى السنوية الـ158 لتأسيس قوى الأمن الداخلي، المؤسسة الأعرق في ​لبنان​ على وقع تحدياتٍ أمنية ووطنية. فما أبهى من صورة هؤلاء الضباط والرتباء والجنود الّذين كانوا المسؤوليّة والإلتزام".

ووجّه "تحية في عيدكم ولشهدائكم العزّة، ولن تقوى عليكم كلّ المؤامرات. ليس الرصاص لصدوركم أنتم و​الجيش​، فيما المال لجيوب الفاسدين".