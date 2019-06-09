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أعلنت "جمعية فرح العطاء" أنّ "عددًا من المواطنين من كلّ لبنان، جالوا بمسيرة راجلة انطلقت من بعل الدراويش وشارع سوريا مرورًا بطلعة العمري والحارة الجديدة فسكة الشمال، باتجاه ثكنتي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في القبة بطرابلس".
ولفتت إلى أنّه "تقدّمت المسيرة الأعلام اللبنانية، يحيط بها علما الجيش وقوى الأمن الداخلي، مع إكليل من الزهور ويافطة كُتب عليها: "المجد والخلود لشهدائنا الأبرار"، مبيّنةً أنّه "فيما كانت المسيرة تخرق شوارع المدينة وأزقّتها على وقع أناشيد وطنية وموسيقى الكشاف، كان الأهالي الّذين تجمهروا على الشرفات ينثرون الأرز على المسيرة".
وأوضحت أنّ "عند الوصول إلى ثكنتي الجيش وقوى الأمن الداخلي، شارك الجميع بوضع إكليل الزهر على نصب ضريح الشهداء، ووقفوا دقيقة صمت إجلالًا وتقديرًا لأرواح الشهداء"، مبيّنةً أنّ "ختام المبادرة كان بزيارة الجريح صابر مراد في "المستشفى الإسلامي"، متمنّين له الشفاء العاجل".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية فرح العطاء نظمت مسيرة راجلة في طرابلس تضامنا مع الجيش وقوى الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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