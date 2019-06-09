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جمعية فرح العطاء نظمت مسيرة راجلة في طرابلس تضامنا مع الجيش وقوى الأمن

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أعلنت "​جمعية فرح العطاء​" أنّ "عددًا من المواطنين من كلّ ​لبنان​، جالوا بمسيرة راجلة انطلقت من بعل الدراويش و​شارع سوريا​ مرورًا بطلعة العمري والحارة ​الجديدة​ فسكة ​الشمال​، باتجاه ثكنتي ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ في ​القبة​ ب​طرابلس​".

ولفتت إلى أنّه "تقدّمت المسيرة الأعلام اللبنانية، يحيط بها علما الجيش وقوى الأمن الداخلي، مع إكليل من الزهور ويافطة كُتب عليها: "المجد والخلود لشهدائنا الأبرار"، مبيّنةً أنّه "فيما كانت المسيرة تخرق شوارع المدينة وأزقّتها على وقع أناشيد وطنية وموسيقى الكشاف، كان الأهالي الّذين تجمهروا على الشرفات ينثرون الأرز على المسيرة".

وأوضحت أنّ "عند الوصول إلى ثكنتي الجيش وقوى الأمن الداخلي، شارك الجميع بوضع إكليل الزهر على نصب ضريح الشهداء، ووقفوا دقيقة صمت إجلالًا وتقديرًا لأرواح الشهداء"، مبيّنةً أنّ "ختام المبادرة كان بزيارة الجريح صابر مراد في "​المستشفى الإسلامي​"، متمنّين له الشفاء العاجل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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