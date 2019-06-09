"اليونيفيل" الإيطالية كرمت رؤساء بلديات جنوبية: نؤكد التزام إيطاليا بدعم سكان الجنوب

نوّه قائد القطاع الغربي لـ"​اليونيفيل​" الجنرال برونو بيشوتا، خلال حفل تكريمي أقامه لرؤساء اتحادات بلديات ولبلديات القطاع الغربي وللمرجعيات الروحية، في مقر القيادة في شمع، إلى أنّ "تلبيتكم دعوتي اليوم، ان دلّت على شيء فعلى متانة العلاقة الّتي تربط ​إيطاليا​ و​لبنان​، لا سيما الشعبين اللبناني والايطالي، وتحديدًا شعب صقليا".

ولفت إلى أنّ "اليونيفيل" ليس العامل الوحيد في الاستقرار في هذه المنطقة، بل انّ شريكنا الاستراتيجي هو ​الجيش اللبناني​، وانتم لكم مساهمة كبيرة وفعّالة في هذا الاستقرار والأمن الّذي ننعم به"، موضحًا أنّ "إلى جانب دورنا الأساسي، فنحن نلعب دورًا مهمًّا بدعم السكان المحليين والأهالي بما يلزمهم من دعم ومساندة".

وأكّد بيشوتا "التزام إيطاليا الثابت والراسخ في دعم السكان في ​جنوب لبنان​، من خلال رصدها حوالي مليون وثلاثماية ألف يورو لإنجاز المشاريع الخدماتيّة لمصلحة السكان والمجتمع المحلي وللأهالي في منطقة عمليّات ​الكتيبة الإيطالية​ في ​الجنوب​"، مركّزًا على "أنّنا سنعمل جاهدين وسنقوم بما في وسعنا لدعم الاهالي في هذه المنطقة، بكلّ ما استطعتنا وما يتوفر لنا من إمكانيّات".

وبيّن أنّ "بصفتي المسؤول عن جمع المعلومات لهذه المشاريع، الّذي تودّون إنجازها، فنحن ننتظر انجاز هذه المشاريع من قبلكم لنجمعها ولنباشر بها في المستقبل القريب".