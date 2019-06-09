الشرطة النيجيرية تعلن اختطاف عاملين لبنانيين في ولاية ريفرز النيجيرية

نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم ​الشرطة النيجيرية​ نامدي أوموني تأكيده أن "مسلحين خطفوا عاملين لبنانيين كانا يعملان في شق طريق بولاية ريفرز النيجيرية". وكشف أوموني انه "تم استدعاء البعض للاستجواب ونأمل في أن نقترب من أحد المستهدفين الرئيسيين بحلول نهاية اليوم".

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