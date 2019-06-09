سأل رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي:"لماذا تعطلت الهواتف النقالة لفترة ما قبل ظهر الامس في منطقة ​عاليه​ و​الشوف​"، مشيرا الى اننا "نسمع عن هذه المبالغ الضخمة التي ترصد لما يسمى الالياف البصرية من عهد الوزير ​جمال الجراح​ الى عهد الوزير ​محمد شقير​ وفجأة ننقطع عن العالم و حتى الخطوط الارضية أُصيبت"، مضيفا:"اما ان احدهم من ​الاجهزة الامنية​ يتنصت او يشوش".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: نسمع عن المبالغ الضخمة للألياف البصرية وفجأة ننقطع عن العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.