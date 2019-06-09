لحود دعا لعدم الهلع من حشرة "النمنم": فرق وزارة الزراعة أخذت عينات وأرسلتها للمختبرات

طمأن المدير العام ل​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​، المواطنين، في تصريح تلفزيوني، بـ"عدم الهلع والخوف من حشرة "النمنم" الّتي ظهرت على ​الساحل اللبناني​ نتيجة العوامل المناخيّة".

وأعلن أنّ "فرق وزارة الزراعة أخذت عيّنات منذ الصباح وأرسلتها إلى المختبرات".