طمأن المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المواطنين، في تصريح تلفزيوني، بـ"عدم الهلع والخوف من حشرة "النمنم" الّتي ظهرت على الساحل اللبناني نتيجة العوامل المناخيّة".
وأعلن أنّ "فرق وزارة الزراعة أخذت عيّنات منذ الصباح وأرسلتها إلى المختبرات".
كانت هذه تفاصيل خبر لحود دعا لعدم الهلع من حشرة "النمنم": فرق وزارة الزراعة أخذت عينات وأرسلتها للمختبرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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