النشرة: الجيش السوري دمّر مواقع لـ"جبهة النصرة" و"كتائب العز" بريفي حماة وإدلب

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنّ "​الجيش السوري​ بدأ بالرد على خروقات مسلحي "​جبهة النصرة​" و"كتائب العز" في ​ريف حماة​ الشمالي، بعد تراجع وحدات من الجيش عن بعض النقاط، حيث استهدف تجمّعاتهم في محور تل ملح وجبين شمال مدينة محردة في الريف الشمالي الغربي، ما أدّى إلى مقتل عدد من العناصر وإصابة آخرين وتدمير آليّات مزوّدة برشاشات وعربات لهم".

وبيّن أنّ "الجيش تمكّن أيضًا من تدمير مقرّات ومنصّات إطلاق صواريخ في بلدات كفرزيتا ومورك واللطامنة وقريتي الزكاة والأربعين شمالًا، والمحاذين لبلدات ​ريف إدلب الجنوبي​. كما استهدف الجيش محاور تحرّك المسلحين برمايات مدفعية في قريتي النقير التابعة لناحية ​خان شيخون​ وأرينبة الّتي تتبع لمنطقة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، ما أدّى إلى القضاء على عدد من المسلحين وتدمير أسلحة وذخائر لهم؛ كما استهدف مواقعهم في محور كبينة ب​ريف اللاذقية​ الشمالي".

ولفت إلى أنّ "إلى ذلك، واصلت الفصائل المسلحة قصفها المكثّف على تجمّعات المدنيين والجيش في جبهة الشيخ حديد بريف حماة الشمالي، حيث أعلنت تدمير دبابة ومدفع 23 مم".