توقيف مئات المتظاهرين تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في كازاخستان

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "مئات المتظاهرين أوقفوا في ​كازاخستان​ الّتي تشهد أوّل انتخابات رئاسيّة بدون مشاركة رئيسها السابق ​نور سلطان نزارباييف​".

وهذه التظاهرات هي الأهمّ منذ ثلاث سنوات في كازاخستان.

وكان قد دُعي نحو عشرة ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات المبكرة وغير المسبوقة في البلاد، الّتي تأتي بعد الاستقالة المفاجئة لِنزارباييف في آذار الماضي.

ويتنافس 7 مرشحين في هذه الانتخابات، إلّا أنّ من المرجح فوز رئيس مجلس الشيوخ الّذي يتولّى الرئاسة الموقتة للبلاد، قاسم جومارت توكاييف.