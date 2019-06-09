رئيس مولدافيا بالوكالة يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات

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كيشيناو: أعلن رئيس مولدافيا بالوكالة بافيل فيليب الأحد حل البرلمان ودعا إلى انتخابات جديدة بعد قرار للمحكمة الدستورية العليا بعزل الرئيس الموالي لروسيا إيغور دودون، لإخراج البلاد من أزمة سياسية مستمرة منذ انتخابات شباط/فبراير الماضي.
وقالت الرئاسة المولدافية إن الرئيس بالوكالة وقع مرسوم الدعوة إلى انتخابات في السادس من أيلول/سبتمبر في هذا البلد الذي يشهد أزمة سياسية منذ تلك الانتخابات التي لم تنبثق عنها أغلبية واضحة.
وجاء الإعلان بعدما عزلت المحكمة الدستورية العليا في وقت مبكر الأحد الرئيس دودون وعينت فيليب رئيس الوزراء بالوكالة، رئيسا للبلاد بالوكالة.
وأوضح فيليب في مؤتمر صحافي بعد ذلك أن دودون رفض توقيع مرسوم يدعو إلى الانتخابات على الرغم من تأكيد المحكمة الدستورية الجمعة على ضرورة حل البرلمان والدعوة إلى اقتراع جديد.
وعزلت المحكمة دودون بطلب من الحزب الديموقراطي ثاني أكبر قوة في البرلمان.
وكان برلمان مولدافيا وافق السبت على تشكيلة حكومة انبثقت عن تحالف غير مسبوق بين موالين لروسيا وموالين لأوروبا لإنهاء الأزمة في هذا البلد المقسوم تقليديا بين مؤيدي التكامل الأوروبي والموالين لروسيا.
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