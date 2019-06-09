العثور على جثتي عضوين سابقين بـ«الشيوخ الأمريكي» داخل منزليهما

عثرت السلطات الأمريكية على جثتي عضوين سابقين بمجلس الشيوخ داخل منزليهما في أوكلاهوما وأركانسو خلال الأسبوع الحالي .
وأفادت وكالة أنباء بلومبرج بأنه تم العثور على جوناثان نيكولاس (53 عاما) الذي عمل عضوا بمجلس الشيوخ عن أوكلاهوما لمدة 12 عامًا، مقتولا بطلقات نارية في مدينة نورمان يوم الأربعاء.
وأضافت الوكالة أنه كان قد تم العثور على ليندا كولينز سميث (56 عامًا) عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية أركانسو ميتة يوم الثلاثاء داخل منزلها في جريمة قتل محتملة. وذكرت الشرطة أنها تحقق في كلتا الحالتين.
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