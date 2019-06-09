شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الصغير : هيئة البريد مسئولة عن دفع إيجار المكاتب على مستوي الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام الصغير رئيس هيئة البريد، إن الهيئة هى المعنية بدفع إيجار مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء تتعلق بتكاليف المقر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب، بشأن تطوير مكاتب البريد، ومنها المقدم من النائب عبد العزيز الصفتى، بشأن مكتب بريد قرية كفر الشوبك فى القناطر بمحافظة القليوبية.

وأضاف الصغير، أن الهيئة ستتولى دفع إيجار أى مكان مخصص كمكتب بريد، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بتغيير عقد الإيجار من الأهالى فوراً، لافتا إلى أنه منذ 4 سنوات لا يوجد توقيع عقود إيجار لمكاتب البريد إلا مع الهيئة، كما وعد بإنشاء مكتب بريد للشوبك، بمجرد توفر رخصتى الهدم و البناء، لاسيما وأن الوحدة المحلية تضع يدها على أى أرض يتم هدمها دون وجود رخصة بناء .