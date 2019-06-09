شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق يكشف: الجماعة تخصص ميزانية لتشويه مصر فى الإعلام الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق والخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، تفاصيل جديدة حول ممارساتجماعة الإخوان الإرهابية، عبر شراء مساحات فى الإعلام الغربى لمهاجمة مصر، ومحاولة نشر الفتن والأكاذيب، لتحقيق مصالح الجماعة وقياداتها الهاربين.

وأكد "ربيع" أن الجماعة تُخصّص ميزانية كاملة من أموالها، والدعم الذى تتلقّاه من الخارج، للصرف على الإعلام الغربى فى كتابة التقارير أو المقالات التى تُنشر عبر مواقعها أو صحفها. متابعا: "هناك مُخطّط تُنفّذه الجماعة الإرهابية من خلال الانتشار فى كل الصحف الدولية الكبرى، وتصدير من يُسمّونهم رموز الجماعة لكتابة المقالات".

ولفت القيادى الإخوانى السابق، إلى أن اختيار يحيى حامد، وزير استثمار الجماعة، لكتابة مقال عن الاقتصاد المصرى فى مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، تتضمن أكاذيب وافتراءات تصطدم مع شهادات المؤسسات الدولية المعتبرة، يرجع إلى توافق جبهة الأمين العام محمود حسين ورجاله فى تركيا عليه.

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وشدد "ربيع" على أن هناك قيادات إخوانية من التنظيم الدولى، على رأسهم يوسف ندا، والقائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، يتواصلون مع كبير من وسائل الإعلام الغربية، ويفتحون خطوطا معهم لشراء مساحات مدفوعة الأجر لنشر تقارير ومقالات مختلقة لتشويه مصر، لافتا أن الجماعة الإرهابية تسعى إلى الانتشار والتأثير فى الرأى العام الغربى، بغرض الشحن ضد الدولة المصرية وتشويه صورتها خارجيا.