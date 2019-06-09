"كنت بهزر معاها".. محاسب يطلق النار على زوجته "أسفل ظهرها" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
تسبب عبث محاسب بسلاح ناري في إصابة زوجته أثناء تواجدهما بمنزل والده في منطقة الرابعة الناصرية شرقي الإسكندرية.
كان قسم شرطة ثان الرمل، تلقى إخطارًا من مستشفى بسموحة يفيد وصول المدعوة"ف.إ.أ.ع" 29 عاما، ربة منزل، مصابة بطلق ناري "أسفل منطقة الظهر".
انتقل المقدم ياسر قطان، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، إلى المستشفى وبسؤاله السيدة المصابة، اتهمت زوجها المدعو"م.أ.م.أ" 32 عاما، محاسب، بارتكابه الواقعة، أثناء عبثه بسلاح ناري "فرد خرطوش" عند تواجدهما بمسكن والده بمنطقة الرابعة الناصرية.
وبمواجهة الزوج، اعترف في التحقيقات بصحة الواقعة، وإصابته زوجته دون قصد أثناء ممازحتها والعبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" خاص بشقيقه.
تحرر محضرًا بقسم شرطة ثان الرمل بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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