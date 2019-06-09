الأمم المتحدة: 5.1 مليون يمني يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات لها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):
أفادت وكالة أممية اليوم الأحد بأن 1ر5 مليون يمني يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات لها.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، أن "هناك 1ر5 مليون يمني ممن هم بحاجة لمساعدات يعيشون في 75 منطقة يصعب الوصول إليها".
وكثيرا ما تشكو المنظمات الإغاثية من الصعوبات التي تواجهها خلال العمل في اليمن.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن 24 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدات الإنسانية، يمثلون نحو 80% من سكان البلاد. كما تشير البيانات إلى أن الصراع تسبب في تهجير 6ر3 مليون شخص.
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