بالصور.. إغلاق 5 منشآت طبية مخالفة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الصحية بمركز ومدينة فاقوس.

أسفرت الحملة عن غلق 5 منشآت طبية مخالفة، حيث تم ضبط عيادة نساء وولادة، تبين إدارتها دون تراخيص، فيما تبين احتوائها على غرفة عمليات غير مطابقة للاشتراطات، فضلًا عن وجود أدوية ومستلزمات تالفة، جرى إعدامها.

كما جرى ضبط مركزًا للعلاج الطبيعي ينفذ العاملين فيه جلسات ليزر وأمراض جلدية وتخسيس ووصفات للشعر وحقن "ميزو ثيرابي" وبلازما، دون إشراف طبي، فضلًا عن بيع أدوية تخسيس ومستحضرات ومستلزمات غير مُصرح بتداولها.

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جاءت الحملة بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي.

كما تم ضبط مركزًا آخر للتغذية العلاجية والعلاج بالأعشاب، دون إشراف طبي، فيما جرى تحريز أدوات حجامة وكمية من الأدوية والأعشاب مجهولة المصدر.

وجرى ضبط مركز لياقة بدنية "جيم" يُستخدم كستار لبيع أدوية التخسيس والمستلزمات وإجراء جلسات الليزر والجلدية وإزالة الشعر ووجود أجهزة ليزر و"كافتيشن" بدون إشراف طبي.

وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.