"تأثير النظام الغذائي على حياة الشعب".. في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ينظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية محاضرة، الأحد المقبل، بعنوان النظام الغذائي لشعوب البحر المتوسط في مصر وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم الأحد، أن المحاضرة تقدم توصيات تساعد على الربط الثقافي والاقتصادي بين الأنشطة المتعلقة بالنظام الغذائي المتوسطي والهوية الثقافية المصرية.

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وأوضح أن هذا الرابط يساهم في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع المحلي المصري بالأهمية الثقافية للتراث الثقافي غير المادي ودفعهم إلى الحفاظ على تراثهم وتفعيل عامل الاستدامة من خلال نقل المعرفة إلى الأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه في عام 2013، أُدرِج النظام الغذائي لشعوب البحر المتوسط ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وهو يعتبر أسلوب حياة يتضمن مجموعة من النشاطات، ويمكن إيجاد بعض مظاهره في التراث الحي في مصر.

يلقي المحاضرة كل من محمد بدري؛ أخصائي إدارة وتسويق المواقع التراثية ومؤسس مبادرة التراث للجميع، وعزة عبد المقصود؛ رئيس قسم التربية المتحفية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، ومشرف الأقسام التعليمية بالمتاحف الإقليمية بقطاع المتاحف بوزارة الآثار.