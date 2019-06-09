بالصور.. حملة نظافة لرفع المخلفات بمدينة الطور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد شنت الوحدة المحلية لمدينة الطور، اليوم السبت، حملة نظافة موسعة بأحياء اللوكس والدبش لرفع القمامة ومخلفات تقليم الأشجار والبناء ضمن خطة المدينة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع أحيائها. وقال أحمد عبد العظيم رئيس المدينة إن الحملة نجحت في رفع 37 طنا من مخلفات البناء وتقليم الأشجار إضافة إلي كمية كبيرة من القمامة التي جرى وضعها فى الأكياس المخصصة لذلك ونقلت إلى المقلب العمومي بواسطة قلابات الحملة. وأكد أن الحملات مستمرة بشكل يومي لاستهداف جميع الأحياء بالتناوب حتي الوصول لمستوي النظافة المطلوب.

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