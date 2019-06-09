الصحة: مكافأة ألف جنيه للعاملين بـ"100 مليون صحة" في 7 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجّه اللواء وائل رفعت، مساعد وزيرة الصحة للشؤون المالية والإدارية، بصرف مبلغ 1000 جنيه مكافأة تحقيق المستهدف للعاملين بمبادرة "100 مليون صحة"، بشأن الجهود غير العادية المفررة للعاملين بالمبادرة الرئاسية.

ومن المقرر صرف المكافأة لكل من شارك أكثر من 15 يوم عمل حتى تاريخ تصديق وزيرة الصحة يوم 18 مارس، وبنسبة مئوية من عدد الأيام الفعلية من عدة أيام الحضور.

يأتي ذلك ردًا على الخطابات التي أرسلها مديري مديريات الشؤون الصحية بشأن الاستفسار عن ضوابط الصرف الخاصة بمكافأة تحقيق المستهدف، لمحافظات "الجيزة - قنا - المنيا - الوادي الجديد - الشرقية - الدقهلية - الغربية".

ونجحت حملة "100 مليون صحة" في مسح أكثر من 52 مليون مواطن حتى الآن، من فيروس سي، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية "السكر - الضغط - السمنة".