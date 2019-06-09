أظهر مقطع فيديو لحظة تدخل حرس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحيلولة دون سقوط الرئيس الصيني من على منصة منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي عقب الجلسة العامة مباشرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ..الرئيس الصيني يسقط من منصة منتدى بطرسبوغ وحرس بوتين يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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