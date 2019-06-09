مقتل وإصابة 58 عنصرا من مسلحي طالبان شمال أفغانستان

نفذت القوات الخاصة الأفغانية، عمليات هجومية استهدفت إقليم (بغلان) شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن

30 عنصرا من مسلحي (طالبان)، وإصابة 28 آخرين.وأوضحت القوات الأفغانية - في بيانأوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم /الأحد/ - أن القوات قامت بالعملية في حي بغلان المركزي، حيث أسفرت أيضا عن تدمير 7 مواقع تابعة للتنظيم.