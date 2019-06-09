شاهد.. أول ظهور لتيريزا ماي بعد تنحيتها كزعيم حزب المحافظين

تنحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسميًا عن منصبها كزعيم حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، وذلك يوم الجمعة الماضية، لكنها ستظل رئيسة للحكومةلحين اختيار خليفتها.

ظهرت ماي لأول مرة بعد تنحيها عن منصبها اليوم الأحد

من خلال صور نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية وهي بجانب زوجها فيليب.

سادت البسمة على وجه ماي وكانت تحمل باقة من الزهور في طريقها إلى الكنيسة برفقة

فيليب بالقرب من مايدنهيد في بيركشاير.

ذكرت ديلي ميل أن ماي ستبقى رئيسة وزراء مؤقتة حتى يتم انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد هذا الصيف.

وكانت آخر مشاركة رسمية لرئيس الوزراء كزعيم للحزب في يوم النصر عندما سافرت إلى نورماندي للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لانزال الحلفاء.

Advertisements

.