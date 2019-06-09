فنزويلا تغلق قنصلياتها بـ 3 مدن كندية

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، اليوم الأحد، أنها ستغلق قنصلياتها في مدن "فانكوفر وتورونتو ومونتريال" وتحصر نشاطاتها الدبلوماسية في سفارتها في أوتاوا، ردا على إغلاق كندا سفارتها بكراكاس مؤقتا.
ونقل موقع بانوراما الإلكتروني الفنزويلي عن بيان الوزارة أنه "بموجب
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية -
وكانت كندا قد أعلنت قبل أسبوع قرارها إغلاق سفارتها في فنزويلا مؤقتا، مشيرة إلى رفض الرئيس نيكولاس مادورو اعتماد دبلوماسيين ينتقدون حكومته.
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