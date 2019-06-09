لاجارد: الخلافات التجارية تشكل الخطر الرئيسي على الاقتصاد العالمي

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، إن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين قد تضر بأي انتعاش اقتصادي، محذرة من أن الخلافات التجارية تشكل "الخطر الرئيسي" على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت لاجارد - في بيان أصدرته في ختام اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول
وتعهد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين - حسب البيان - بمضاعفة الجهود لإصلاح الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، مثل جوجل
وكان اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين باليابان بدأ أمس /السبت/ ، وذلك لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة في العالم وتداعيات النزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين.
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