لاجارد: الخلافات التجارية تشكل الخطر الرئيسي على الاقتصاد العالمي

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، إن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين قد تضر بأي انتعاش اقتصادي، محذرة من أن الخلافات التجارية تشكل "الخطر الرئيسي" على الاقتصاد العالمي.

وأوضحت لاجارد - في بيان أصدرته في ختام اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول

مجموعة العشرين وأوردته قناة (الحرة) الإخبارية - إن "الخطر الرئيسي ناجم عن الخلافات التجارية المتواصلة".وتعهد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين - حسب البيان - بمضاعفة الجهود لإصلاح الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، مثل جوجلوفيسبوك، التي تواجه انتقادات لممارساتها في تجنب الضرائب، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن "بحلول عام 2020"، وهى خطوة قد تتحقق بسبب تغير موقف الولايات المتحدة التي عرقلت المفاوضات بهذا الخصوص لسنوات.وكان اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين باليابان بدأ أمس /السبت/ ، وذلك لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة في العالم وتداعيات النزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين.