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مقتل 17 عنصراً من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

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نفذت قوات الأمن الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية بإقليم أوروزجان جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 16 عنصراً على الأقل من حركة طالبان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة، أمس السبت، إنه تم تنفيذ الغارات الجوية بمنطقة تارين كوت بالإقليم.
وذكر المسؤولون أن القوات الخاصة ألقت القبض على من يشتبه أنهم من المتطرفين، خلال العملية نفسها.

يأتي ذلك فيما تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق بالإقليم خلال الأشهر الأخيرة.
وينشط عناصر طالبان في المناطق النائية والمضطربة بالإقليم .

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