كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإسبانية تفرج عن نساء محتجزات لدى عصابة استغلال جنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت الشرطة الإسبانية، إنها أطلقت سراح 8 نساء محتجزات في منزل في مدينة ماربلة، واعتقلت 21 من الأعضاء المفترضين في عصابة، زُعم أنها استغلتهن جنسيًا.

وأضافت الشرطة، في بيان، اليوم الأحد، أن النساء مُنعن من مغادرة الطابق السفلي للمنزل، حيث يعملن كبغايا.

وأوضحت الشرطة: "لقد تعرضوا من قبل العصابة "لأيام طويلة وغرامات وتهديدات".

Advertisements

تم تجنيد بعض النساء الأسيرات للعمل كبغايا، لكن أخبرت أخريات، أنهن سيعملن في صالون للتدليك في المدينة الإسبانية الجنوبية.

وترى الشرطة، أن المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم كانوا جزءًا من عصابة يقودها البرتغاليون والتي باعت المخدرات أيضًا.

وتصرفت السلطات بناءً على معلومات عن الخط الساخن للشرطة لحالات الاستغلال الجنسي.