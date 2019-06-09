كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يهاجم ميليشيات الحوثي شمال صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول عسكري في الجيش الوطني اليمني أن وحدات من قوات النخبة بمحور نفذت فجر الأحد عملية واسعة على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي شمال مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال قائد محور أزال العميد الركن عبدالحكيم فاضل إن "وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمال باقم.

Advertisements

وأسفرت العملية عن مقتل قرابة 10 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين.

وأضاف العميد فاضل أن "الجيش الوطني نفذ العملية بإسناد جوي وبري من قوات تحالف دعم الشرعية"، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية النوعية تساهم في إضعاف قدرات الميليشيات وتسهل من عملية التقدم لقوات الجيش الوطني.