كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 6 إثر العواصف والفيضانات جنوب شرق الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ستة أشخاص مصرعهم وفُقد واحد بعد هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في جنوب شرق الصين.

وذكرت وكالة انباء "شينخوا" الرسمية، اليوم الاحد، إنه تم إجلاء 88 ألف شخص في مقاطعة جيانغشي بعد الرياح القوية والسقيع والفيضانات. وتم تدمير أكثر من 100 منزل.

وصرح مسؤولو إدارة الطوارئ لوكالة أنباء "شينخوا)"، بأن الأمطار التي بدأت الأسبوع الماضي تسببت في فيضانات في أربع مدن من بينها ناننينغ وجويلين. ومن المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة حتى 12 يونيو.

وتقوم السلطات بتوزيع لحاف القطن وحصائر الخيزران، وغيرها من مواد الإغاثة في المناطق المتضررة.