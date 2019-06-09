كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يستعيد زخمه بالقرب من تدمر مع احتدام القتال في شمال غرب سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعيد تنظيم داعش الإرهابي قوته بالقرب من مدينة تدمر القديمة، بينما يتبادل الجيش العربي السوري والمتمردون الجهاديون الهجوم في شمال غرب سوريا.

صورح مصدر عسكري من مدينة دمشق، بأن تنظيم داعش صعد مؤخرًا من عملياته في وسط سوريا، واستهدف الجيش السوري بشكل متكرر حول الطريق الرئيسي بين مدينتي السخنة وتدمر.

ووفقًا للمصدر، فإن كمائن داعش في وسط سوريا جيدة التنسيق تثبت أن المجموعة الإرهابية تمتلك القدرة على إحداث الفوضى داخل البلاد.

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وفي شهر مايو، عانى الجيش السوري أكثر من 100 ضحية على يد داعش في وسط سوريا. ومع ذلك، يبدو أن خسائر يونيو قد تتجاوز خسائر شهر مايو، حيث فقد الجيش السوري بالفعل العديد من الجنود نتيجة لهجمات المجموعة الإرهابية.

ويقدر تنظيم داعش بين 2000 و3000 مقاتل في منطقة بادية الشام بوسط سوريا وشرقها، هذا يترك المجموعة الإرهابية مع أكثر من كمية كافية من المقاتلين لتولي جزء كبير من هذه المنطقة الصحراوية.

فوي حالة حدوث ذلك، قد يضطر الجيش العربي السوري إلى وقف عملياته في شمال غرب سوريا من أجل وقف تقدم داعش.