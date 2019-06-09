كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينة من تركيا تشتعل فيها النيران قبالة الساحل الفلسطيني المحتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض ركاب السفينة التي كانت في طريقها من تركيا إلى ميناء حيفا في شمال دولة الاحتلال الأسرائيلي إلى اشتعال نيران في وقت مبكر يوم الأحد قبالة الساحل الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "هاارتز" أنه تم استدعاء القوات البحرية الإسرائيلية إلى الموقع، والتي قالت إن الأمور تحت السيطرة.

غادرت سفينة حاويات MSC Canberraالماضية والتي تبحر تحت علم بنما، ميناء مرسين التركي يوم الجمعة.

وقال مسؤولو الدفاع إنهم يبحثون في تقييم أن كان الحادث ذو طبيعة إجرامية.

لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وما زال حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة غير واضح.