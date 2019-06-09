كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء طائرة ركاب باكستانية في مطار مانشيستر ببريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة الناقل الوطني، إنه تم إخلاء أكثر من ثلاثين راكبًا من على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية، بعد أن فتح أحد الركاب عن طريق الخطأ باب الطوارئ للطائرة على المدرج في مطار مانشستر في المملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية، عن متحدث باسم الهيئة قوله يوم السبت: "تأخرت رحلة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، PK 702، من مانشستر إلى إسلام آباد سبع ساعات".

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وحسب المسؤول: "تأخرت الرحلة مساء يوم الجمعة عندما فتح راكب بطريقة خاطئة مخرج الطوارئ مما تسبب في تنشيط قناة الطوارئ."

وأضاف: "وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية، كان على الطائرة إخلاء ما يقرب من 40 راكبًا وأمتعتهم".

وأوضح، أن الركاب الذين تم تفريغهم تم تزويدهم بالنقل والإقامة في الفنادق، مشيرًا إلى أنه: "سيتم تحديدهم على الرحلة التالية المتاحة".