كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العمالة النيبالية بقطر تشكو من استخدامها للعمل بالسخرة في مشاريع كأس العالم ٢٠٢٢ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع مجموعة من الصحفيين التابعين لقناة "WDR1" الألمانية التواصل مع عدد من العمال النيبالية في قطر، والتي تعمل ضمن مشاريع كأس العالم قطر 2022.

وقال الصحفيون وفق ما نقلته صحيفة مكة المكرمة السعودية إن العمالة النيبالية في قطر اشتكوا جميعا من سوء المعاملة وعدم العيش في أماكن أدمية، وسحب جوازات السفر الخاصة بهم.

وقال أحد العمال في قطر : "نحن هنا أشبه بالمساجين وغذاؤنا هو الماء والخبز فقط، بل لا يمكننا حتى إجراء المكالمات مع عائلاتنا، والأحوال تسوء مع مرور الوقت، الآن لا أستطيع التحمل وكل ما أريده هو العودة إلى الديار".

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وأضاف عامل أخر: "لقد طالبنا بالحصول على مرتباتنا أكثر من مرة ولكن لم نحصل على شيء، ثم ذهبنا إلى مصلحة شؤون العمال ولكن دون جدوى".

وكشفت الصحيفة عن تواجد 8 من العمال في غرفة صغيرة جدا، بالإضافة إلى انتشار القمامة في أماكن إقامتهم، وعدم تواجد حمامات خاصة، واشتكى عامل أخر من سحب جواز السفر الخاص به من قبل رؤسائه في العمل حتى لا يعود إلى بلاده.

السلطات النيبالية أوضحت أن 1426 عاملا نيباليا لقوا حتفهم في قطر في الفترة ما بين 2009 وحتى 2019، من بينهم 522 عاملا ماتوا بسبب الجلطة القلبية المفاجئة