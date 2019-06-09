كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: زعيم حزب "ميركل" يحذر من تصاعد "الخضر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر زعيم حزب الوسط بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل من أن الألمان يخاطرون في النهاية بحكومة يسارية إذا صوتوا لصالح حزب الخضر، الذي صعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الشهر الماضي، وأصبح الآن في مستوى مع أو أعلى من كتلة اتحاد ميركل في العديد من استطلاعات الرأي.

وكان تحالف الخضر يميل عادةً إلى اليسار، لكن في السنوات الأخيرة شكل تحالفات إقليمية مع حزب ميركل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في عدة ولايات، لكن في الأسبوع الماضي، رفض فرصة القيام بذلك في أصغر ولاية في ألمانيا، بريمن، واختار تحالفًا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط وحزب اليسار المتشدد.

وصرحت زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أنيجريت كرامب-كارينباور، لصحيفة "بيلد آم سونتاج"، اليوم الأحد، بأن: "الأشخاص الذين يحلمون بحكومة جديدة ويصوتون لتحالف الخضر يجب أن يعلموا أنه يمكنهم الاستيقاظ مع الحزب اليساري".