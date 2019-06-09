كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأردني ونظيره الألماني يبحثان المستجدات في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الألماني هايكو ماس، وبحث معه مستجدات إقليمية تشمل الأوضاع في سوريا واليمن.

وأفادت قناة روسيا اليوم، بأن اللقاء تناول أيضا سبل تطویر العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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كما التقى الوزير ماس جنودا ألمان مشاركين في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث يتمركز في قاعدة الأزرق الجوية الأردنية نحو 300 جندي ألماني، إضافة إلى 4 طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع في إطار عمليات التحالف ضد التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.