كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 137 عاما.. برشلونة تستكمل بناء كنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد 137 عاما من الشروع في بنائها، أصدرت السلطات في برشلونة تصريحا رسميا لاستكمال أعمال إنشاء كنيسة لا ساغرادا فاميليا (العائلة المقدسة) التي صممها المعماري الإسباني الشهير أنطوني غاودي.

وقالت بلدية مدينة برشلونة إنها أصدرت تصريح عمل لشركات البناء صالحا حتى عام 2026.

وذكرت شركة البناء، التي تتولى المشروع، أن المدة كافية للانتهاء من إقامة الأبراج المركزية فوق الكنيسة الكاثوليكية التي تعد أحد أشهر معالم المدينة.

ويقول المسؤولون في برشلونة إن المدينة ستدفع 4.6 ملايين يورو (5.2 ملايين دولار) بمقتضى تعاقد تم التفاوض عليه مع مؤسسة مكرسة لإتمام تشييد "ساغرادا فاميليا" والحفاظ عليها..

وأرسي حجر أساس الكنيسة عام 1882، لكن مسؤولي برشلونة يقولون إنه ليس من سجل يؤكد أن ترخيص بناء أصدر رغم التقدم بطلب للحصول على الترخيص عام 1885.

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رغم ذلك لم يتوقف العمل مطلقا في تلك الوجهة السياحية الشهيرة.

وقالت المسؤولة ببرشلونة، جانيت سانز، إن الاتفاق سيوقف "خللا تاريخيا في مدينتنا"،و يدفع أكثر من 4.5 ملايين زائر ما بين 17 إلى 38 يورو للشخص الواحد لزيارة الكنيسة كل عام.

وتشير تقديرات حكومة برشلونة إلى أن 20 مليون سائح يستمتعون بالمشهد خارج أبراج الجرس الكبيرة في الكاتدرائية.

وعند الانتهاء، سيكون برج كنيسة لا ساغرادا فاميليا المركزي أطول مبنى ديني في أوروبا بطول 172.5 مترا، وفقًا لما ذكره المهندسون.