كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الألمانية تطلق سراح شخص محتجز في مقتل سياسي ألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الألمانية، إنه تم إطلاق سراح رجل تم احتجازه في التحقيق في حادث إطلاق النار المميت على مسؤول إقليمي من حزب المستشارة أنجيلا ميركل بعد استجوابه.

تم العثور على والتر لوبك، المسؤول عن الإدارة الإقليمية لمنطقة كاسل، خارج منزله يوم الأحد الماضي على يد أحد الأقارب، وأكد تشريح الجثة أن طلقة في الرأس أطلقت من مسافة قريبة، وتم فتح تحقيق في القتل.

وتم احتجاز رجل، يوم السبت، في الحجز المؤقت في القضية. لكن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ذكرت، اليوم الأحد، أن الشرطة قالت، إنه تم استجوابه ثم إطلاق سراحه، ولم يعطوا المزيد من التفاصيل.

تلقى "لوبك" في العام 2015 تهديدات بعد التحدث علنا لدعم مساعدة طالبي اللجوء، لكن الشرطة قالت، إن هذه التهديدات لا يبدو أن لها صلة بمقتله.