كل تفاصيل عرس أوزيل.. التقاليد وهديته للعروسة وهدايا للمحتاجين – فيديو

خطف نجم كرة القدم، مسعود أوزيل، وخطيبته ملكة الجمال، والممثلة أمينة غولشه، الأنظار، ليلة الجمعة/ السبت، بحفل زفافهما، الذي حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واختار مسعود، وأمينة فندق “فور سيزون” في إسطنبول، ليشهد مراسيم الزفاف، التي انطلقت بطقس الحناء، إذ ارتدت فيه أمينة فستانا تقليديا باللون الأحمر، وبعدها كانت هناك جلسة عائلية داخل منزل العروس، ثم اصطحب أوزيل عروسه بزفة شعبية بالطبول على الطريقة الشعبية التقليدية.

وعرض قبل انتقال العروسين إلى قاعة الزفاف، كليب خاص بهما، الذي يرافق أغنية خاصة، سجلها المغني تاركان.

الرئيس أردوغان وزوجته كانا شاهدين على عقد القران، الذي توج علاقة حب طويلة بين أوزيل، وأمينة، شغلت الجمهور المهتم بأخبار المشاهير.

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وأنفق أوزيل على فستان عروسه، وبذلة زفافه 100 ألف ليرة تركية، فيما تبلغ مصاريف الزفة على التقاليد التركية 450 ألف ليرة.

وأهدى أزويل أمينة فيلا في وسط مدينة اسطنبول، تبلغ قيمتها 15 مليون ليرة تركية، على الرغم من أنهما سيقمان في لندن.

واستغل أوزيل فرحه لإدخال الفرحة إلى قلوب ناس آخرين، محتاجين، إذ تبرع بإطعام 16 ألف مسكين، ومحتاج، كما أعلن نجم فريق أرسنال أنه سيتكلف بجراحات طبية لألف طفل ضمن مشروعه الخيري “بيج فوت”.