على لسان مساعد رونار.. هكذا يتدرب “الأسود” لكأس إفريقيا – فيديو

كشف باتريس بوميل، مساعد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، ومعده البدني، عن طريقة تدريب وتحضير “أسود الأطلس” لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة بمصر، وذلك خلال تربصه الإعدادي الحالي المغلق بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة بسلا.

وقال بوميل، في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن العناصر الوطنية تخضع لمجموعة من التدريبات التي دأب على التدرب بها ، منذ ثلاث سنوات، والتي ستساعد على تحضيرهم البدني لهذه التظاهرة القارية.

وأوضح المدرب الفرنسي أن أولى تقنيات التدريب التي يعتمدها مع العناصر الوطنية، هي تقنية ،” نافيط”، والتي تساهم في الرفع من نسوب اللياقة البدنية، بالإضافة إلى مباريات مصغرة بين العناصر الوطنية.

إليكم فيديو لتداريب المنتخب الوطني وتصريح باتريس بوميل: