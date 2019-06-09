وزارة أمزازي تجري تغييرات واسعة على الكتب المدرسية.. وهذه لائحتها

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن تحيين شامل للكتب، والكراسات المدرسية، المتعلقة بالمستوى الابتدائي من الأساسي، ويشمل تلك الكراسات، والكتب المدرجة في إطار المبادرة الملكية “مليون محفظة”.

ومن خلال مديرية المناهج في الوزارة، كشفت مذكرة وزارية، يتوفر “اليوم24” على نسخة منها، أنه في إطار الاستعداد لإنجاز المبادرة الملكية “مليون محفظة” برسم الدخول المدرسي 2019/2020، ستعرف الكتب، والكراسات المدرسية للمستوى “الأول” إلى المستوى “الخامس” تحيينا في كتبها.

ويتعلق التحيين الجديد بكتب اللغة العربية، والرياضيات، والنشاط العلمي، وبالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي سيشمل التحيين إضافة إلى العربية والنشاط العلمي كتب اللغة الفرنسية، وبالنسبة إلى المستوى الرابع تُضاف إليهم كتب الاجتماعيات.

ودعت المذكرة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى التنسيق مع المصالح الخارجية بالعمالات، والأقاليم للتنسيقية الوطنية لمبادرة التنمية البشرية، قصد الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة، المتعلقة بتحيين الكتب.

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وفيما يلي لائحة الكتب والكراسات التي سيشملها التغيير: