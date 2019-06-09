مقربة من لطيفة رأفت: هي حامل فعلا – صورة

أكدت عبلة رأفت، المكلفة بصفحات ديفا الغناء المغربي لطيفة رأفت، على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس السبت، خبر حمل هذه الأخيرة بطفلها الأول، وهي في الخمسينات من عمرها، بعدما راجت أخبار عن ذلك في الفترة الأخيرة من دون تأكيد، أو نفي.

ونشرت عبلة رأفت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورتها مع لطيفة رأفت، حيث سألها متتبع في تعليق عن خبر الحمل، الذي وصفه بالإشاعات، فأكدت له أن ما تحدث عنه خبر صحيح، وليس إشاعة.

وتحاول لطيفة رأفت دائما، إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام، لكن خبر حملها ذاع، وهي في عمر 53 سنة، في رمضان، إذ لم يسبق أن تحدثت عن زواجها الثاني، علما أن زواجها الأول كان من الملحن الراحل محمد حميد العلوي، قبل أن ينفصلا دون إنجاب.