ريال مدريد.. حلم النجم بوغبا بدأ “يتبخر”

يبدو أن حلم أنصار فريق ريال مدريد الإسباني، بمشاهدة النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا، بقميص ريال مدريد، العام المقبل، أصبح يتلاشى يوما بعد يوم، بعد أن وجد النادي الملكي صعوبات كبيرة في إقناع اللاعب والنادي بذلك.

وحسب صحيفة ” ذا صن” البريطانية، اليوم الأحد، فإن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، متمسك بشكل كبير بخدمات لاعبه الفرنسي، ولا يرغب فعلا في التفريط في خدماته، على ارغم من العروض القوية التي قدمها النادي الملكي.

وشددت الصحيفة نفسها، على أن اللاعب نفسه لم يبدي أي رد فعل قوي اتجاه اهتمامات النادي الملكي، تشجع هذا الأخير على مواصلة المفاوضات مع إدارة “الشياطين الحمر”.

ومازال الريال، يطمح في عقد صفقة “ضخمة” جديدة، من أجل تعزيز تركيبته هذا الصيف، استعدادا للموسم المقبل، وذلك بعد أن تعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، قادما من تشيلسي، بالإضافة إلى رودريغو من سانتوس البرازيلي، وإيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.