4 إصابات في حادث طرق قرب كفر قرع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق بين مركبتين وقع فجر اليوم، الأحد، على شارع وادي عارة رقم 65 بين مفرق "فيرد" ومفرق قرية كفر قرع عن 4 إصابات بجروح متفاوتة.

وقدمت طواقم الإسعاف التابعة للمركز الطبي في كفر قرع ووادي عارة العلاجات الأولية للمصابين، ووصفت الإصابات بأنها بين الخطيرة والمتوسطة، ونُقل المصابون على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن الشابة حنين سعيد دراوشة (20 عاما) لقيت مصرعها، فيما أصيب آخر، في حادث طرق وقع مساء أمس، الأحد، على شارع رقم 60 السريع، قرب مفرق قرية إكسال، باتجاه مدينة الناصرة.

هذا، وبلغ عدد الذين لقوا مصارعهم من المجتمع العربي منذ مطلع العام 2019 ولغاية اليوم 40 ضحية، ما يعادل زيادة بنسبة 18% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب عشرات الإصابات، وفقًا لمعطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد.