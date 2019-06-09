جنائيات: شجار في قلنسوة واعتداء في دير الأسد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في شجار وقع في مدينة قلنسوة، الليلة الماضية.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين اللذين وصفت إصابتهما بأنها طفيفة، ونقلتهما إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج إثر طعن أحدهما وإصابة الآخر بكدمات ورضوض، حسبما أفادت مصادر الطبية.

وبعد منتصف الليلة، أطلق جناة مجهولون النار على أحد المنازل المأهولة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، وسط غضب شديد من الأهالي إزاء أعمال العنف والجريمة التي تشهدها قلنسوة.

تهشيم زجاج سيارة عز الدين نعمة

وفي حادث آخر، هشّم معتد مجهول زجاج سيارة عز الدين نعمة من دير الأسد، الليلة الماضية.

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وقال نعمة إنه "بعد منتصف الليلة الفائتة سمعت صوتا غريبا، وعندما خرجت شاهدت شخصا ملثما أثناء قيامه بتحطيم زجاج سيارتي دون أن أعلم، وفي نفس اللحظة لاذ بالفرار، وحتى الآن لا أعرف ما هو سبب هذا العمل الجبان".

وأضاف أنه "للأسف، العنف يستشري داخل مجتمعنا وأصبح يطال كل شخص منا".

يذكر أن جريمة وقعت في مدينة الرملة، الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل غابي صهواني، وعن إصابة امرأة، بعد أن أُطلِق النار عليهما، إذ أُصيبا برصاص ملثّم مجهول الهويّة، اقتحم ساحة منزلهما، وأطلق النار على القتيل مستهدفا منطقة الرأس.